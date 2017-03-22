В регионе стартовала акция «Всероссийский день посадки леса». С начала акции на площади пять гектаров уже были высажены 20 тысяч молодых сосен. Саженцы молодых сосен обосновались в Среднеахтубинском районе недалеко от Краснослободска.

Акция Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Среднеахтубинского лесничества и Волгоградского лесопожарного центра – одно из тысяч региональных мероприятий программы Года экологии. Всего в 2017 году новые деревья в Волгоградской области появятся на площади 1000 гектаров.

Самые большие площади под лесные насаждения отведены в Даниловском, Арчединском и Михайловском лесничествах – в общей сложности 275 гектаров. Специалисты используют метод искусственного восстановления на вырубках, гарях и прогалинах. На этих местах высаживают сеянцы сосны обыкновенной, акации, ясеня, вяза и аморфы.

Профильным региональным комитетом поставлена задача: закончить весенние работы в оптимальные агротехнические сроки. На выбранных территориях проводится обработка почвы, завозится посадочный материал. Поскольку этой весной погода благоприятствует, в некоторых районах лесопосадочные мероприятия начались еще до официального старта акции. На сегодняшний день уже высажено более 300 тысяч саженцев. В работе задействованы около 300 специалистов лесного хозяйства и более 40 специализированных агрегатов.