Уже совсем скоро наступит лето, а у школьников долгожданные каникулы. И чтобы ребята не скучали летом, для них откроются двери летних оздоровительных лагерей. К отдыху детей в регионе начали готовится уже сейчас. В администрации региона на заседании Волгоградской областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей обсудили готовность ответственных структур к проведению кампании.

Как подчеркнули на заседании, приоритетными задачами является обеспечение безопасности, комфортного размещения и организации досуга детей. В этом году каникулы в оздоровительных учреждениях региона проведут 149 тысяч школьников. Детей примут на отдых 748 организаций, в их числе 34 детских оздоровительных лагеря, 4 санаторно-оздоровительных, 8 детских лагерей палаточного типа, 700 лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций и 2 лагеря с дневным пребыванием на базе организаций социального обслуживания населения. В областном бюджете на эти цели предусмотрены более 471,5 миллионов рублей.

Талантливые дети представят Волгоградскую область в сменах всероссийских детских центров «Смена», «Орленок» и «Артек» — 421 ребенок получит бесплатную путевку в качестве поощрения за успехи в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. 765 ребят отправятся в лагерь «Старт» Краснодарского края, для них будут организованы смены по предпринимательству, патриотике, творчеству и здоровому образу жизни. Такая возможность появилась благодаря передаче учреждения в собственность регионального комитета молодежной политики.

Особое внимание ведомства уделят детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Более 29 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получат услугу по отдыху и оздоровлению.

Председатель Облкоммолодежи Елена Слесаренко отметила, что в настоящее время в оздоровительных учреждениях ведется подготовительная работа к приему детей: благоустраивается территория, принимаются меры по реализации антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.

На базе Волгоградской государственной академии последипломного образования 40 руководителей и заместителей руководителей лагерей пройдут курс повышения квалификации. Глава ведомства подчеркнула, что мониторинг готовности детских лагерей будет осуществляться комитетом еженедельно до 1 июня.