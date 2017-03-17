В регионе началась подготовка к пожароопасному сезону. Уже сейчас по всей территории области усиливаются противопожарные меры: проверяется готовность органов местного самоуправления и экстренных служб, проводится осмотр оборудования и техники для тушения.

В рамках подготовительных работ сотрудники регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения совместно с представителями МЧС и полиции инспектируют муниципальные районы. Особое внимание уделяется профилактической работе: с гражданами проводят разъяснительные беседы, организуют патрулирование населенных пунктов и мест отдыха с участием представителей органов государственного надзора, органов внутренних дел, лесничеств, казачьих и добровольных формирований, работников противопожарной службы.

К этому дню проверка уже прошла в Куйбышевском сельском поселении Среднеахтубинского района. А до 1 апреля планируется провести проверки во всех муниципальных образованиях региона. Такие сроки были установлены на оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Профилактическую работу ведут и сотрудники природных парков, в том числе в Волго-Ахтубинской пойме: проходят регулярные рейды, отдыхающим разъясняют, какие действия могут привести к пожарам, предупреждают об ответственности. Как подчеркнули в Облкомприроды, сжигание всех видов отходов на территории Волго-Ахтубинской поймы категорически запрещено. Нарушителям грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.