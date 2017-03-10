В Волгоградском регионе активно развивается движение по сбору макулатуры. Уже сейчас к органам власти городов и районов Волгоградской области, собирающим отходы бумаги для направления в переработку, присоединяются подведомственные организации и школы.

Сбор макулатуры на переработку начался ещё полтора года назад. Тогда областной комитет природных ресурсов и экологии совместно с подведомственным ему учреждением – природным парком «Волго-Ахтубинская пойма» — выступил инициатором этого движения. В прошлом году по итогам было собрано и направлено на переработку 55,5 тонны отходов бумаги.

Одним из первых муниципалитетов Волгоградской области, власти которого поддержали полезный опыт, стал Светлоярский район. В прошлом году местной администрацией и подведомственными ей организациями, учреждениями и предприятиями было собрано более 1600 кг отходов бумаги. А уже с этого года к сбору макулатуры присоединились ученики Привольненской средней школы имени М.С. Шумилова.

Для раздельного сбора мусора в школе были установлены специальные контейнеры. Общими усилиями за январь-февраль 2017 года дети и взрослые собрали 2,6 тонны макулатуры. Отходы были переданы в специализированную организацию МБУ «Хозяйственно – транспортная служба» Светлоярского муниципального района, которая занимается вторичной переработкой бумаги. Полученные от сдачи макулатуры средства были направлены на проведение вечера встречи выпускников Привольненской средней школы.

Отметим, что использование вторсырья в производстве позволит не только загрузить работой небольшие перерабатывающие производства и сэкономить природные ресурсы, но и разгрузить полигоны твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области.