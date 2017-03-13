В Волгограде меняется режим работы троллейбусного маршрута №10. С 13 марта 2017 года расписание утренних и поздних вечерних рейсов будет изменено.

По данным пресс-службы «Метроэлектротранса», в утренний час первый троллейбус будет отправляться с конечной станции «Площадь им. Куйбышева» в 6.45, а с остановки «Ул. Землячки» в сторону площади им. Куйбышева – в 6.02.

В часы пик и дневное время троллейбусы данного маршрута будут по-прежнему работать с оптимальным интервалом: в часы пик — 5-6 минут, в дневное время – 7-9 минут. В вечернее время (после 19.00) интервал движения «десятки» в зависимости от направления составит 30 минут.

Стоит отметить, что с 7 марта 2017 года после замены опор на Комсомольском путепроводе поздние ночные рейсы троллейбусов маршрутов №10 и 15 осуществляются по расписанию.

Расписание движения троллейбусов можно посмотреть на официальном сайте МУП «Метроэлектротранс» www.gortransvolga.ru в разделе

«Маршруты и расписания».