Волгоградцев приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу #задержидыхание в поддержку людей с муковисцидозом, ожидающих трансплантацию легких. Флешмоб проходит в рамках благотворительного автопробега «Задержи дыхание». Это совместная акция двух НКО: благотворительного фонда «Кислород», помогающего больным муковисцидозом, и сообщества «Вдохни жизнь», посвященного трансплантации легких в России. Данный проект вырос из благотворительного интернет-флешмоба, который был организован фондом «Кислород» летом 2016 года.

Участницами автопробега стали: сотрудница фонда «Кислород» Светлана Ахмедзянова и руководитель проекта «Вдохни жизнь» Оксана Петрова (в 2015 году Оксана сама перенесла операцию по пересадке легких). В автопробег по России девушки отправились с целью распространения информации о взрослых и детях с муковисцидозом, а главное — о тех из них, кто ожидает трансплантацию легких.

В рамках автопробега девушки планируют в три этапа объехать всю Россию – от Калининграда до Владивостока. В декабре 2016 они совершили круг почета по городам вокруг Москвы и побывали в нескольких городах Золотого Кольца. А в 2017 году они хотят объехать практически все регионы, включая Юг, Север и Дальний Восток страны.

В каждом городе участницы стараются посещать общественные, культурные, спортивные мероприятия города, где предлагают гостям принять участие во флешмобе #задержидыхание. А также проводят собственные акции, среди которых встречи-лекции со студентами медицинских ВУЗов, «Дни добрых дел» в офисах, на заводах и предприятиях городов, раздачи информационных материалов в различных посещаемых местах города.

Все это проводится с целью информирования населения о заболевании и перспективах его лечения, о трансплантации легких как основного метода лечения в терминальной стадии, а также с целью привлечения благотворительной помощи для подопечных фонда, ожидающих операцию по пересадке легких.

Для отслеживания передвижений девушек был создан путевой онлайн-дневник. Ежедневно в дни автопробега там публикуется реальная история о том, как живет девушка, пережившая трансплантацию легких, как широки перед ней горизонты, как много перед ней дорог — выбирай любую! Эта история является великолепным примером и стимулом для тех, чьи горизонты пока в тумане, а дрога одна — к пересадке легких.

Мероприятие состоится 1 апреля в 18:20 на Центральной набережной у фонтана «Дружба народов». Присоединиться может любой желающий. В рамках мероприятия вы можете познакомиться с командой проекта и поучаствовать во флешмобе #задержидыхание.