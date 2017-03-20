С приходом весны в городе начали наводить порядок на улицах, в скверах и парках. Стороной не обходят и памятники. В рамках ежегодной акции «Дорога к обелиску» члены общественного движения «Волонтеры Победы» приступили к благоустройству памятных мест. В течение года более 2000 школьников и студентов со всей Волгоградской области будут приводить в порядок памятники и места воинских захоронений.

Акция стартовала ещё 8 марта. В первый день волонтеры убрали мусор и прошлогоднюю листву, навели порядок на участке у братской могилы воинов 57-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда.

По данным комитета молодежной политики Волгоградской области, с 2015 года добровольцы постоянно ухаживают более чем за 200 местами воинских захоронений и памятниками, посвященными подвигу советских граждан в период Великой Отечественной войны. В субботниках активное участие принимают и местные жители.