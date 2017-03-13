Новинка от российского бренда электроники BQ работает на базе современного 4-ядерного процессора MT6737. Для хранения данных пользователю выделено 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной, которую можно при необходимости расширить с помощью Micro SD карты до 128 Гб. Данный объем памяти дает ощутимое быстродействие работы в любом приложении.

4G-смартфон оснащен дисплеем с IPS-матрицей, диагональ которого составляет 5 дюймов с HD разрешением 1280*720 точек. Кроме того, новинка от BQ получила две камеры: 13 МП основную и 5 МП фронтальную для селфи. Обе камеры создают снимки высокого качества, но не менее важно то, что эти фотографии будут эффектно смотреться на большом 5 дюймовом экране с яркой цветопередачей. В качестве программной платформы выбрана операционная система Android 6.0 с фирменным графическим интерфейсом, которая позволит пользователю получить полный комплекс мультимедийных возможностей. А обязательная поддержка двух сим-карт уже давно является стандартной функцией каждого уважающего себя смартфона.



Безусловно, новый BQS-5070 Magic оснащен модулям Wi-Fi, Bluetooth, а также встроенным модулем сети четвертого поколения LTE.

Цветовые вариации смартфона доступны в черном, черно-золотом, белом, розовом, золотом и коричневом оттенках.



BQS-5070 Magic появится в продаже с 29 сентября. Рекомендуемая розничная стоимость составит 7490 рублей.

Дисплей — 5” IPS

Разрешение -HD 1280*720

Операционная система- Android 6.0

Процессор — MT6737, 4 ядра, 1.25GHz

Оперативная память — 2 ГБ

Встроенная память — 16 ГБ

Мобильная связь — GSM 850/900/1800/1900 мГц

Мобильный Интернет — LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20 (800MHz), TDD B38 (2570-2620MHz) 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE

Wi-Fi — IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth — Версия 4.0

Количество SIM — 2

Карта памяти — Micro SD до 128 ГБ

Разрешение камеры — Фронтальная 5.0 МП / Основная 13.0 МП

Навигация — GPS

Емкость — 2000 мАч

Размер устройства — 143 х 71 х 7,9 мм

Вес устройства — 136 гр

BQ — российский бренд портативной электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель составляют мобильные телефоны, смартфоны и планшетные компьютеры в бюджетном ценовом сегменте. Активное развитие BQ обусловлено сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ, Беларуси, Казахстане.