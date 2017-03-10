Ярмарочная торговля в регионе будет осуществляться по новым правилам, которые начинают действовать с 10 марта 2017 года. Одновременно с этим будет усилен контроль за содержанием территорий ярмарок.

Отметим, что ярмарки очень популярны среди населения, но вот их работа вызывает множество нареканий. Чтобы навести порядок в этой сфере, комитетом промышленности и торговли Волгоградской области внесены изменения в нормативные документы, регулирующие ярмарочную деятельность.

С 2017 года места под ярмарки могут быть предоставлены предпринимателям на срок до трех лет. Ранее расположение торговых площадей корректировалось ежегодно. Закрепление площадок на более продолжительный период повышает инвестиционную привлекательность ярмарок, стимулирует бизнес к развитию этих территорий.

В свою очередь организаторы торговли должны строго соблюдать требования к благоустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок, которые определяются муниципалитетами и обозначаются при заключении договора. Например, территория должна иметь твердое покрытие, обязательно наличие стационарного или биотуалета, оборудованного места для сбора отходов и т.д. Организаторы обязаны обеспечить ярмарке надлежащее санитарно-техническое состояние.

Теперь по новым правилам ярмарочная торговля начнется в регионе на два месяца раньше, чем обычно. По всему региону ярмарки начнут работать уже с 1 апреля: ранее они проводились с июня по ноябрь. Площадки для реализации сельскохозяйственной продукции будут открыты ежедневно, а не три раза в неделю. С таким предложением к властям неоднократно обращались продавцы овощей и бахчевых культур, рассады и другой сезонной продукции.

Помимо этого, можно будет организовать разовую ярмарку продолжительностью до десяти дней. Для этого не требуется проведение торгов — разрешение на краткосрочную торговлю выдается по заявлению. Разовые ярмарки особенно востребованы в предпраздничные дни: это рождественская и пасхальная торговля, книжные ряды, продажа изделий мастеров народных промыслов и прочее.

Упрощена процедура подбора площадок: например, в сельских поселениях схемы мест проведения ярмарок отныне можно формировать на основе карт, находящихся в открытом доступе. Ранее для этого требовалась копия инженерно-топографического плана, которую надо было заказывать в специализированных организациях. Также под проведение ярмарок можно предлагать территории, зарезервированные для государственных и муниципальных нужд, кроме случаев, когда эти участки уже изъяты.

Добавим, в настоящее время для организации ярмарок уже определены 126 территорий в 24 муниципальных образованиях Волгоградской области. Число таких площадок будет расти — работа по формированию торговых территорий продолжается. Ознакомиться с утвержденными местами проведения ярмарок можно на сайте комитета промышленности и торговли Волгоградской области.