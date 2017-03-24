В Волгограде в эти выходные состоится благотворительная акция «Подари тепло». Во время акции волонтеры будут раздавать еду и теплые пледы нуждающимся. Мероприятие будет проходить 25 и 26 марта с 10:00 до 14:00. Волонтеры будут находиться в четырех точках города. Нуждающимся предложат горячую гречневую кашу с овощами, а также теплый плед.

Волонтерские палатки установят в четырех точках Волгограда:

1. Спартановка: пересечение улиц Николая Отрады и Набережной Волжской Флотилии.

2. Тракторозаводский район: ул. Андреева через дорогу напротив дома № 15.

3. Центральный район: проспект Ленина, аллея Героев.

4. Ворошиловский район: ул. Рабоче-Крестьянская, подземный переход со стороны к-т «Киномакс».

Акция проводится сотрудниками благотворительного фонда «Доброта на Волге». Все те, кто желает присоединиться к акции и оказать помощь, могут обратиться к организаторам, написав им в группу — Благотворительный фонд «Доброта на Волге».

Отметим, что подобные акции проводятся постоянно, и фонду требуется любая помощь. Им по-прежнему требуются продукты. Если вы можете хоть как-то помочь и внести свой вклад в благотворительность, вот вам список продуктов, которые необходимы фонду:

Крупы и бобовые:

ГРЕЧКА

Рис кубанский

Чечевица зелёная

Маш

Нут

Масла: сливочное, ПОДСОЛНЕЧНОЕ рафинированное, кукурузное

Сахар

Изюм

Мука:

Пшеничная

Овсяная

Нутовая

Овощи и корнеплоды:

Картофель

ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

МОРКОВЬ

Корень сельдерея

Специи:

Кориандр молотый, Мускатный орех молотый, Семена горчицы, Корица молотая, Кумин семена, Кардамон, Анис семена, Розмарин, Орегано сушёный, Куркума молотая, Асафетида, Лавровый Лист

Орехи

Сгущенное молоко

Вареная сгущенка

Сухофрукты (курага, изюм, персик и т.д.) и цукаты

Сахар

Соль

СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ

По поводу передачи продуктов пишите в ЛС: Татьяна Бекасова

Всю необходимую информацию о фонде вы можете получить на сайте — Благотворительный Фонд «Доброта на Волге».