В Дзержинском районе Волгограда приступили к ремонту дороги по улице Домостроителей. Сейчас рабочие начали первый этап комплексного ремонта дорожного полотна. На участке ведутся земляные работы для установки бордюрного камня.

Через нескольких дней специалисты приступят к фрезерованию старого асфальтового покрытия проезжей части. При благоприятных погодных условиях подрядная организация в течение месяца планирует полностью закончить комплексный ремонт дороги протяженностью 600 метров с заменой покрытия дорожного полотна и строительством ранее отсутствовавшего тротуара.

Комплексное обновление улицы началось с устройства бордюрного камня под строительство тротуара – он впервые появится вдоль всей проезжей части и сделает удобным и безопасным передвижение пешеходов.

Сейчас работы по ремонту дорожного полотна ведутся на нескольких участках. А в ближайшее время будут объявлены аукционы на проведение ремонтных работ ещё на 11 дорогах. При выборе подрядчиков особые требования предъявляются к опыту проведения аналогичных работ, обеспеченности производственной базой и квалифицированным персоналом. Всего в 2017 году в Волгограде запланирован ремонт дорог общей протяженностью порядка 100 км.