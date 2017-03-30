В начале мая 2017 года в честь Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами VIP-залов ожидания на вокзалах. В частности, они смогут воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, услугами носильщиков и камер хранения.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», акция в честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет действительна на протяжении десяти дней с 1 по 10 мая 2017 года не только для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, но и для сопровождающих их лиц.

Воспользоваться услугами можно будет при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов Великой Отечественной войны и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».