В скором времени в Краснооктябрьском районе Волгограда начнется комплексный ремонт автомобильной дороги по улице Кубинской. Контракт с подрядной организацией заключен, работы начнутся весной 2017 года. Дорожные бригады уже готовы приступить к замене дорожного покрытия на всем протяжении улицы.

Улица Кубинская протяженностью 1,57 км соединяет между собой 1-ю и 2-ю Продольные магистрали в Краснооктябрьском районе. В рамках ремонтных работ тут планируется не только обновление проезжей части, но ещё и восстановление тротуара на всем протяжении дороги. Комплексный ремонт дорожного полотна предусматривает снятие изношенного покрытия, выполнение выравнивающего слоя асфальтобетона и укладку верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальта.

В 2017 году планируется, что дорожники обновят около 100 км магистралей. В первую очередь для восстановления определяются основные магистрали и дороги с наибольшим транспортным потоком, на которых комплексный ремонт не проводился в последние десятилетия.