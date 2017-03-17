Теперь все вопросы по установке прибора учета можно решить удаленно. Абоненты могут связаться со специалистами центра обслуживания клиентов компании «Концессии водоснабжения» и задать интересующие их вопросы.

Напомним, что, согласно постановлению комитета тарифного регулирования Волгоградской области №13/2 от 2 апреля 2014 года, норматив потребления воды для полива земельных участков применяется с апреля, и от погоды этот факт не зависит. С апреля 2017 года начисление платы за полив земельного участка в случае отсутствия прибора учета определяется, как разница между общей площадью земельного участка, указанного в документах на право собственности, и суммарной площадью всех построек, расположенных на участке (по данным технических и кадастровых паспортов, а в случае их отсутствия – акта обмера площади построек, проведенного по заявлению потребителя).

Это значит, что уже за апрель не имеющие счетчиков владельцы частных домов получат платежки, которые их не порадуют. Без счетчика на воду по нормативу за каждую сотку земли придется заплатить 889,64 руб.

Многие собственники подготовились к поливному сезону еще зимой, установив счетчики заранее. Однако, большинство, несмотря на неоднократные предупреждения ресурсоснабжающей организации, отложили решение этого вопроса на весну, что привело к закономерным длинным очередям при оформлении документов. Безусловно, увеличение числа обращений в центр требует урегулирования ситуации для удобства абонентов.

Поэтому с 20 марта Центр обслуживания клиентов будет работать на два часа дольше, до семи часов вечера. Для тех, кто не успевает решить свои вопросы в течение рабочей недели, со следующей недели будет открыта предварительная запись на субботы по телефону.

Кроме того, свое время можно сэкономить, решив ряд вопросов по вводу в эксплуатацию прибора учета удаленно.

Сайт компании «Концессии водоснабжения»

На сайте концессий http://investvoda.ru размещена подробная пошаговая инструкция по опломбировке заранее установленного водомера. Зайдите в раздел «Потребителям/Физическим лицам». Во вкладке «Ввести в эксплуатацию прибор учета» вы найдете полный перечень документов, которые вам потребуются. Здесь можно скачать бланк заявления и заполнить его самостоятельно.

Затем заполненное заявление и пакет необходимых документов можно в письменном виде принести в Центр обслуживания Клиентов по адресу: ул. Пархоменко, 47а или отсканировать и отправить на электронную почту info@investvoda.ru.

Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения»

Если у вас возникают дополнительные вопросы, их можно задать по телефону круглосуточного контакт-центра компании 99-67-96. Сейчас в дневное время из-за большого количества обращений дозвониться сюда сложнее, поэтому используйте маленькую хитрость – звоните с вопросами вечером, по окончании традиционного рабочего дня. Операторы работают круглосуточно.

Временный режим работы Центра обслуживания клиентов

Телефон: (8442) 99-67-96, 99-07-93

Адрес: г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 47 «А», (1 этаж).

Понедельник-пятница — с 8:00 до 19:00.

Суббота – прием в по предварительной записи, с 8:00 до 14:00.

Предварительная запись на прием производится по телефону

51-57-72, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Воскресенье – выходной.



Время работы кассы:

с 8:00 до 17:00;

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

Суббота, воскресенье — выходные.

Для жителей южных районов города:

Отдел договоров с абонентами ООО «Концессии водоснабжения»

Адрес: ул. Писемского, 1а (Кировский район, остановка «Химгородок»)

Телефон: (8442) 45-05-89 Советский, Кировский районы;

(8442) 42-90-48 Красноармейский район.

Понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00.

Пятница: неприёмный день (день работы с документами).

Суббота, воскресенье: выходной.

Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.