У детского сада «Солнышко», расположенного в поселке Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области, появится новая котельная. Проект прошел все необходимые проверки и уже готов к реализации.

Как поясняют специалисты, поскольку объект строительства находится в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», вся проектная документация прошла в облкомприроды государственную экологическую экспертизу.

Проект предусматривает, что здание детского сада будет отапливаться от действующих внутрипоселковых тепловых сетей, а это в свою очередь потребует установки автономной блочно-модульной котельной и прокладки подводящего газопровода низкого и среднего давления общей длиной более 55 метров. Все работы должны завершиться в течение 16-ти дней. Все отходы, которые образуются во время строительства, будут размещены на лицензированном полигоне ТБО.

Котельная будет располагаться вдали от водных объектов и водоохранных зон. Кроме того, на участке строительства не имеется ценных в агротехническом отношении почв и краснокнижных растений и животных.

Специалисты отмечают, что проект не противоречит режимам природопользования и ограничениям хозяйственной деятельности в границах особо охраняемой природной территории Волго-Ахтубинской поймы.