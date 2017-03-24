Как известно, сейчас в нашем городе ведется подготовка к ЧМ-2018 по футболу. В рамках подготовки у нас возводится стадион «Волгоград-Арена», а также ведется строительство тренировочных площадок. У нас их будет три. Две будут расополагаться на стадионах «Зенит» и «Олимпия», а третья — на базе Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК). На данный момент работы на площадке ВГАФК идут по запланированному графику, без отставаний. Работы здесь выполнены на 55%.

По данным комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018 Волгоградской области, в настоящее время на стройплощадке работает более 30 человек, задействована спецтехника: автокран, экскаваторы, фронтальный погрузчик и самосвал. Полностью выполнен подготовительный этап: демонтированы старые здания и сооружения, система освещения и покрытие футбольного поля. Уже завершается строительство нового корпуса площадью 1,1 тысяч квадратных метров с административно-техническими помещениями и залом для пресс-конференций. Здесь на 97% смонтированы металлоконструкции кровли и навесов, ведется отделка. На площадке установлены трибуны на 500 зрителей. Строители прокладывают сети водоснабжения и водоотведения, готовятся к монтажу электросетей.

Идут работы по формированию футбольного поля, для этого вынимается старый грунт. Общий размер нового натурального газона составит более девяти тысяч квадратных метров, поле оборудуют дренажной системой и поливом. После завершения строительных работ подрядчик выполнит благоустройство прилегающей территории.

Напомним, заказчиком реконструкции объекта выступает ФГУП «Спорт-Ин», финансирование ведется из федерального бюджета. Согласно контракту, работы должны завершиться в ноябре 2017 года. Наряду с площадкой ВГАФК, для проведения предматчевых тренировок в Волгограде обновляются стадионы «Зенит» и «Олимпия».