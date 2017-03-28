Уже в апреле любой желающий сможет присоединиться к традиционной всемирной образовательной акции «Тотальный диктант-2017». В этом году тотальный диктант пройдёт в Волгограде на четырёх площадках.

В 2017 году волгоградцы смогут написать Тотальный диктант 8 апреля в 14.00. В этот день акция пройдет в 800 городах по всему миру. Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Участников акции ждут в этом году на четырёх площадках города. Главной и самой многочисленной площадкой по традиции является Волгоградская областная библиотека им. М. Горького. С 2014 года верным партнёром и организатором второй постоянной площадки диктанта выступает Волгоградский государственный университет. В 2017 году в качестве площадок к акции присоединились Волгоградский институт управления и Волгоградский экономико-технический колледж. Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru.



Справка: Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).