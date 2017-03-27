В рамках общественных слушаний обсудили 20 проектов, участников конкурса социальной программы «Территория РУСАЛа». Проекты, которые вынесли на общественные обсуждения, были заявлены в номинации «Город будущего». Данная номинация направлена на реконструкцию и оснащение объектов социальной инфраструктуры.

Те проекты, которые пройдут конкурсный отбор и выиграют будут профинансированы. На каждый такой проект, компания РУСАЛ планирует направить от 50 тыс. до 5 млн рублей. Победителей объявят не ранее 17 апреля 2017 года.

Стоит отметить, что на конкурс «Территория РУСАЛа» от региона было подано 40 инфраструктурных и социальных проектов. А всего в 2017 году участниками конкурса стал 421 проект, из них 179 направлены на создание новых общественных и культурных пространств, 73 – на проведение локальных улучшений микрорайона, дома или двора и 169 – на организацию культурных городских мероприятий нового формата.

Для справки: «Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. Программа призвана сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры и проведению культурных, развивающих и спортивных мероприятий. В географию программы входят такие населенные пункты, как Абакан, Ачинск и Ачинский район Красноярского края, Боготол, Братск, пгт Белогорск Тисульского района Кемеровской области, Волгоград, Каменск-Уральский, Кандалакша, Краснотурьинск, Красноярск, Назарово и Назаровский район Красноярского края, пос. Надвоицы, пос. Новосемейкино Красноярского района Самарской области, Новокузнецк, пос. Таежный Богучанского района Красноярского края, Тайшет, пос. Тюхтет Тюхтетского района Красноярского края, Саяногорск, Североуральск и Шелехов.