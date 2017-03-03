Начало весны не самое приятное время, слякоть, грязь, пасмурная погода и отсутствие солнышка позитива не добавляют. Но кто же запрещает нам раскрасить свои дни яркими эмоциями и провести время очень весело и с пользой. Нужны деньги, скажут многие. Ну да не без этого. А куда же сейчас без них.

Но и тут не стоит сильно огорчаться, цены сейчас высокие буквально на все развлечения. Но в нашем городе есть замечательный конный клуб «Солнечная долина», где гостям предлагают прогулки на лошадях. В «Солнечной долине» вас могут обучить основным навыкам верховой езды, провести прогулку по красивым местам для неопытных и опытных всадников. Это, наверное единственный клуб, который предложит сразу выйти на маршрут. Для людей без опыта подбирается спокойная лошадь, легкий маршрут по дубовому лесу и грамотный инструктор. Здесь, даже человек без опыта сможет сразу увидеть красоту Волго — Ахтубинской поймы, прогуляться до ериков, озер и по дубовой роще. А если вы любите фотографировать и фотографироваться здесь вы сможете арендовать понравившуюся лошадку для фотосессии. Для профессиональной фотосессии вы можете арендовать лошадку. А если, вам нужны любительские фото на память, то это можно сделать бесплатно на свою фото аппаратуру.

Лошадки в клубе доброжелательные и спокойные, сюда привозят даже маленьких детей. Все манипуляции с лошадьми проводятся в присутствие и под пристальным взором инструктора, который вам доступно и подробно все объяснит. Помимо всего этого вы можете просто приехать и пообщаться с этими прекрасными животными, а если привезете корм, то сможете ещё и лично покормить.

Общение с лошадьми не только успокаивает человека, но и дает заряд позитивных эмоций, очень на долгое время. Самое главное в общении с лошадьми помнить, что это животное и оно чувствует ваши эмоции и также боится вас в первый раз как и вы.

Ну так к чему мы ведем. Март месяц «Солнечная долина» объявляет антикризисным. Что это значит? А это значит, что в марте 2017 года цены ниже. Итак, весь март за один час аренды лошади вы заплатите всего 400 рублей, часовой маршрут по дубовой роще также 400 рублей, аренды лошади для фото сессий — 400 рублей. исключение только 8-е марта. В праздничный день час аренды 500 рулей за лошадку.

Все подробности вы сможете узнать в официальной группе «Солнечной долины».