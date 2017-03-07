С приходом весны в волгоградском регионе закрылся сезон охоты на копытных и пушных животных. Так, с 1 марта запрещено добывать кабана, шакала, волка, бобра, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку европейскую и американскую, куницу лесную и каменную, хоря лесного и степного, горностая и ласку.

Также на данный момент закрыт сезон всех видов охоты: любительской и спортивной, охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания на кабана, шакала, волка, бобра, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку европейскую и американскую, куницу лесную и каменную, хоря лесного и степного, горностая и ласку.

Напомним, что за нарушение сроков и правил охоты на вышеперечисленных животных виновных ожидает лишение права на осуществление охоты. Также, в зависимости от вида добычи браконьерам может быть предъявлен расчет ущерба, нанесенного объектам животного мира.