В волгоградском регионе растет количество выращиваемых овощей закрытого грунта. Так, с начала этого года было выращено на 1,2 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По данным комитета сельского хозяйства, с начала 2017 года на четырех тепличных предприятиях Волгоградской области произведено больше шести тысяч тонн овощей. В том числе овощеводами выращено 1,3 тысяч тонн томатов, 4,8 тысяч тонн огурцов. За аналогичный период 2016 года было собрано 4,8 тысяч тонн урожая, в том числе томатов – 241 тонна, огурцов – 4,6 тысяч тонн.

С такими показателями регион может рассчитывать на то, что годовая производственная планка в 40 тысяч тонн продукции, выращенной в теплицах, будет достигнута.

Напомним, общая площадь растениеводства защищенного грунта в Волгоградской области занимает 66 гектаров. В планах – увеличение площадей теплиц за счет реализации инвестиционных проектов в сфере АПК.