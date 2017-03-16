Волгоград начинает преображаться. Вот только не всегда эти изменения носят положительный характер. Одним из таких примеров является новый забор по проспекту Ленина. Как выяснилось, его изначально изготовили с погрешностями и после первоначальной установки сняли на доработку. Когда выявленные недостатки были устранены, городская ограда вновь заняла свое место.

Но уже в конце осени отреставрированная ограда не смогла противостоять погодным условиям, в связи с чем было решено ее покрасить.



Как могли убедиться волгоградцы, инструкцию по нанесению покрытия рабочим не выдали, поэтому забор красили прямо поверх грязи. А как известно, нарушение технологий изготовления и эксплуатации металлических и чугунных оград приводит к тому, что на них появляется ржавчина.

По-видимому, местные власти не смогли найти в ближайших магазинах подходящего средства от коррозии металла и приняли решение забор отмыть.

После водных процедур ставшая знаменитой волгоградская ограда заиграла новыми цветами. На ней уже не видно грязи и практически не заметна краска, а выступившая обильная ржавчина по всему периметру придает ему некий антикварный шарм.

Благодаря всем этим метаморфозам, забор стал очень популярен в соцсетях и побил, наверное, все рекорды по обсуждениям. Это хорошая новость, потому что теперь у горожан появилась забавная игра на тему: «Угадай, что еще они придумают сделать с этим забором».