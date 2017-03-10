Вот и ещё один рынок уходит в прошлое. Как заявил руководитель департамента экономического развития Администрации Волгограда Евгений Усков на заседании круглого стола «Административные барьеры и коррупция как препятствия развитию бизнеса», рынок расположенный по улице Новороссийской должны снести уже в марте-апреле этого года.

Как сообщает ВолгаПромЭксперт, договор аренды истек у организаторов рынка в 2016 году. На данный момент объект не отвечает требованиям размещения рынков и ярмарок. Помимо этого, рынок находится прямо на том месте, где проходит газопровод, к тому же имеет тесное соседство со школой, поликлиникой и жилыми домами, что не отвечает санитарным нормам.

Также во время заседания было отмечено, что данная территория пустовать не будет. После демонтажа торговых рядов тут будет размещено три торговые галереи. Торговые объекты будут отвечать новым требованиям и утвержденному администрацией Волгограда дизайну нестационарных торговых объектов, а места под них будут предоставлены после результатов конкурса. По оценке специалистов мэрии, ориентировочная стоимость павильона площадью 20 кв. метров составляет от 300 до 350 тыс. рублей.

Ко всему прочему, предприниматели, которые на данный момент осуществляют торговлю на Новороссийской, не имеют право на компенсационные места в связи с тем, что торговля в данном месте попадает под закон об организации рынков и ярмарок, и территория изначально не предназначалась для отдельных объектов нестационарной торговли.