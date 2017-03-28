Волгоградские рыбные предприятия обеспечивают регион круглый год свежей рыбой. За прошлый 2016 год предприятия поставили на продажу 5635 тонн рыбной продукции почти на один миллиард рублей. 1214 тонн приходятся на живую рыбу, выращенную местными рыбхозами, что превышает показатели 2015 года на 123 тонны.

Всего в 2016 году предприятиями рыбопромышленного комплекса было выращено 1797 тонн рыбы, рыбопосадочного материала — 544 тонны. Кроме того, для выращивания на продажу в пруды, садки и бассейны выпущено 8,4 тысячи штук молоди карпа, толстолобика, белого и черного амуров, а также осетровых видов рыб и форели.

Облкомсельхоз планомерно реализует мероприятия, направленные на сохранение запасов биоресурсов и повышение продуктивности водных объектов. В минувшем году больше шести миллионов штук молоди частиковых рыб и осетровых выпущено в водоемы области (более 5,6 миллиона штук – благодаря федеральной поддержке). Кроме этого, ведутся разъяснительные работы с населением по использованию водных биологических ресурсов, формируются рыбопромысловые участки на Волгоградском водохранилище.