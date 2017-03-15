Совсем скоро реки выйдут из берегов, и начнется весенний паводок. А значит, настало время проверить готовность региона к разливу рек. Этой работой занимаются сотрудники Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области совместно с представителями Нижне-Волжского управления Ростехнадзора и ГУ МЧС России по Волгоградской области. В рамках проверки уже было обследовано 27 водных объектов и 29 гидротехнических сооружений, где контролировалось техническое состояние.

Специалисты провели обследование рек Иловля, Хопер, Бузулук, Кумылга, Арчеда, Терса, Елань и еще 20 водных объектов и 29 гидротехнических сооружений (ГТС) на территории 16 районов Волгоградской области. При осмотре учитывались высота снежного покрова и толщина льда на водоемах, состояние ГТС. Главная задача — обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод, обеспечить безопасность людей, сохранить имущество.

После проверки специалисты выдали рекомендации местным властям вести строгий мониторинг ситуации. В Новоаннинском районе до начала паводка предстоит расчистить подъездные пути к трем прудам, в Клетском – привести в порядок водосбросы трех гидросооружений.

А в общем ситуация оценивается как стандартная, свободному прохождению паводковых вод ничто не мешает, угроз подтопления объектов жилой и социальной инфраструктуры не обнаружено. Способствует этому и то, что в предыдущие три года велась работа по капитальному ремонту ГТС: приведены в порядок сооружения в Камышинском, Жирновском, Киквидзенском, Урюпинском и Октябрьском районах. До 2020 года облкомприроды планирует провести ремонт в общей сложности 54 объектов.