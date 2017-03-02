Гарик — 23 года

Я их не специально заводил! Сиамскую еще родители купили, когда ребенком был, а остальные — все избитые, искалеченные. Ваську на даче, еще котёнком подобрал. Жалко стало. Поздняя осень, все с дачи уезжают, а тут смотрю – новорожденный котенок. Откуда он там взялся, ума не приложу, но пройти мимо не смог. А вы бы прошли? Меня часто люди спрашивают зачем я этим занимаюсь, что им отвечать — не знаю! Иначе я не могу.

Маруся тоже появилась случайно. Кто-то из соседей выкинул в подъезд, когда понял, что кошка рожает. Она потом сбежала, а с котятами ее я намучился. Полтора года пытался раздать. Объявления давал, по друзьям пристраивал. За два года в моей квартире уже больше 20-ти кошек побывало. Я кормлю бедняг, лечу, потом ищу для них «добрые руки». Котят разберут рано или поздно, а вот взрослые, да еще и больные животные никому не нужны. Так они и приживаются у меня. Агата вся искалеченная была, я ее полтора года лечил, до сих пор мурлыкать не может. Уж не знаю за что ее так, да и не хочу знать. Нет причин, чтобы так с кошками обращаться. Хотя, человеческой жестокости я давно не удивляюсь…

Сегодня у меня в квартире живут 4 кошки. «Это члены моей семьи! Квартиру они конечно изменили, но я не в обиде. Вот тренажер, я на нем не занимаюсь, они упражняются». Мне повезло, по утрам они меня не будят, в туалет ходят в лоток. Многие думают, что содержать такое количество кошек очень дорого. Ничего подобного! В среднем уходит около четырех тысяч в месяц. Меня поражает, что люди готовы тратить большие деньги на походы в клубы, дорогие вещи и многое другое, но потратиться на бездомных животных, они считают глупостью.

Я часто слышу насмешки и даже жесткую критику! ««Лучше бы детям больным помог», — часто пишут мне в соц. сетях, где делюсь фотографиями бездомных животных. Я ничего не отвечаю таким людям! Просто помогаю тем, кто вокруг меня!»Три недели назад у меня собака Лабрадор жила, «потеряшка». С кошками она поладила, я решил ее оставить и начал лечить. Рассказал в инстаграмме, и представляете, люди стали деньги собирать на лечение! Я такого не ожидал! Привык, что в лучшем случае на меня снисходительно смотрят и говорят какой я молодец, на этом обычно заканчивается. «Друзья меня называют «сумасшедшая кошатница», но это конечно любя!»)

На лечение собаки я тогда собрал около девяти тысяч, а ей и шести хватило! Три тысячи присвоить себе не мог! Купили 20 килограммам корма, всяких необходимых вещей для собак и поехал с подругой в «Дино» — приют для бездомных животных! Вот так просто, представляете! Сейчас многие стремятся быть волонтерами. «Я не волонтер, это просто — быть человеком». Раньше об этом не задумывался, а сейчас все чаще ловлю себя на мысли, что хочу быть ветеринаром. Так больше животных удастся спасти. Смогу лечить их, стерилизовать. Сегодня это большая проблема! Бездомных собак и кошек травят, отстреливают, избивают! А всего-то нужно нести ответственность за тех, кого приручили, а бездомных животных стерилизовать, это гуманно по отношению к ним и со временем их будет все меньше. Нужно каждому начать хотя-бы со своего дома, подъезда, улицы, не быть безразличными!

Есть у меня и другое увлечение — книги. «Чем больше человек читает, тем добрее он становится, особенно если читает правильную литературу. Каждая хорошая книга что-то новое и хорошее в тебя привносит». Так и с помощью. Помогая другим ты прежде всего помогаешь себе, стать лучше.

P.S.

Если вы тоже хотите оказать посильную помощь бездомным животным? Знайте, Вас всегда ждут в приюте «Дино» и «Покровитель». Необходимость в корме, пожертвованиях или банальной уборке никогда не отпадает!

Приют «Дино»:

Адрес: Среднеахтубинский район, поселок вторая пятилетка, ул. Озерная, территория федеральной части МЧС Телефон : 89173388707 — Светлана; 89023888182 – Анжела

Приют «Покровитель»:

Адрес: пр-т Ленина 61б Телефон : 23-20-41