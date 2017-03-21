Бар INROCK заявил о закрытии заведения. Это событие не оставило равнодушным местных любителей тяжелой музыки и тех, кто просто часто бывал в атмосферном баре.

Итак, многим уже известно, что на официальной странице INROCK второго марта была опубликована новость о том, что на летний период бар переходит в долгосрочную аренду концертному агентству NoBed. Конечно, мало кто из нас, преданных любителей Инрока, представлял, что же будет с заведением дальше, но с мыслью об определенном и весьма коротком периоде без учредителей бара мы смогли свыкнуться. Однако, новости о будущем нашего «пристанища» не заставили ждать.

Уже 14 марта на той же странице Вконтакте нам сообщили, что концертный бар INROCK полностью прекращает своё существование с 10 апреля 2017 года из-за расторжения договоров аренды собственниками здания со всеми без исключения арендаторами, в числе которых находится и INROCK.

Конечно, все мы понимаем, что рано или поздно это должно было случиться, но удар это не смягчает. Мы же в свою очередь надеемся, что команда INROCK`а в полном составе в ближайшее время запустит какой-то новый проект и желаем им удачи в этом!