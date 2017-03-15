Признайтесь, кто из вас любит лошадей? Наверняка, большинство. Живой Волгоград, к примеру, их просто обожает. Именно поэтому мы не перестаем писать новости об этих милых созданиях и о их жизни в «Солнечной долине». В этой статье мы расскажем о том, что Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных объявил о старте «Марафона добра», в котором может принять участие любой из вас.

В рамках благотворительной акции сотрудники фонда проведут концерты, выручка от которых пойдет на реализацию социального проекта «Эко-Центр для детей и молодежи «Солнечная долина», о котором мы писали в своей статье — «32 лошади из приюта «Дино» могут остаться без дома».

Пропуском на концерты будет являться силиконовый браслет. Стоимость первого браслета составляет всего 300 рублей. За эти деньги вы сможете не только посетить концерт и разнообразить свой досуг, но и стать участником розыгрыша подарочных сертификатов на конные прогулки в «Солнечной долине».

Помимо этого, если вы посетите все концерты и соберете семь браслетов, вы сможете стать счастливым обладателем месячного абонемента на занятия по верховой езде.

Итак, марафон начался, первый концерт состоится 23 марта в Арт-баре «Белая лошадь», начало в 19:30. Все подробности о первом и последующих концертах вы сможете узнавать из группы «Солнечной долины» и в нашем календаре.