Для многих из нас знакомо чувство усталости после долгого рабочего дня. Или желание отдохнуть после очередного проекта, над которым вы трудились в течение длительного времени. Но к сожалению, чувство постоянной усталости, когда нет даже желания браться за новую работу, знакомо очень многим из нас. В практической психологии это явление получило название «синдром выгорания».

Синдром эмоционального выгорания — понятие, введённое американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, которое проявляется нарастающим эмоциональным истощением. Может повлечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми.

Существуют 6 причин появления выгорания на работе: повышенная нагрузка, чрезмерный контроль, отсутствие адекватного вознаграждения, непонимание окружающего сообщества, отсутствие справедливого анализа деятельности, низкая оценка значимости сотрудника.

Но не будем вас пугать. «Живой Волгоград», которому тоже знакомы приметы творческого кризиса, дает несколько советов для преодоления синдрома выгорания.

Измените характер своей ежедневной нагрузки. Для этого надо научиться передавать часть своих дел коллегам или подчиненным и говорить «нет» на просьбы выполнить чужую работу. Очень часто мы тратим силы на выполнение тех заданий, которые не имеют к нам отношения. Например, на написание отчетов за коллегу. Избежать такой бесполезной деятельности вам поможет правильная расстановка приоритетов. Постарайтесь найти способы, которые помогут вам расслабиться и вновь вернуть радость жизни. Хотя многим из нас кажется, что нет ни единой свободной минутки, всегда можно найти время на собственные желания. Ведите здоровый образ жизни. Многие из нас предпочитают питаться фастфудами, мотивируя отсутствием времени на готовку. Однако сейчас в сети вы можете найти множество быстрых, легких, а главное – недорогих рецептов, которые помогут вам сохранить свое здоровье. А для правильной физической нагрузки достаточно отказаться от транспорта и пройти несколько остановок для работы пешком. Тем более, что редакция «Живого Волгограда» уже давно радуется теплым весенним денечкам. Добавьте что-то новое. Найдите для себя такое занятие, потратив на которое хотя бы 30 минут в день, вы действительно почувствуете себя отдохнувшим. Это может быть вязание, игра на пианино, езда на велосипеде, словом, все те виды деятельности, которые кардинально отличаются от того, что провоцирует ежедневное чувство усталости.

Разнообразив свой график, вы снова почувствуете себя энергичным и со временем сможете преодолеть синдром выгорания.