Сегодня последний рабочий день, а уже завтра нас ждут выходные. В эти дни пройдет множество интересных мероприятий. Как обычно, «Живой Волгоград» подготовил для вас подробный анонс предстоящих городских событий, который поможет вам не потеряться и не опоздать к началу самых интересных мероприятий.

31 марта

18:00 — в учебном корпусе №2 ВГИИК состоится показ короткометражных документальных фильмов «Пространство и время»;

19:00 — в баре INROCK пройдет концерт группы «Маврин»;

21:00 — в баре «Миля» состоится концерт группы ФПО.

1 апреля

9:00 — Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км от музея-панорамы «Сталинградская битва»;

10:00 — в манеже ВГАФКа пройдет спортивный праздник «Спортивная весна»;

15:00 — в ТРЦ «Акварель» пройдет конкурс театрализованной песни «Живой звук»;

16:00 — в креативном пространстве «ИКРА» будет проходить LIAF — Лондонский международный фестиваль;

17:00 — в ДК Профсоюзов состоится концерт дуэта «Зеленая лампа»: «Если шутим, то серьёзно!»;

19:00 — в арт-пространстве «Музконвейер», который находится в ТРК «Диамант» на Тракторном, состоится концерт группы «План Ломоносова»;

19:00 — во Дворце спорта состоится Фестиваль Открытой Волгоградской Лиги КВН;

20:00 — в клубе KRISTALL состоится StandUp битва.

2 апреля

11:00 — на мототрассе в парке «Волжский» пройдет чемпионат по мотокроссу 2017;

12:00 — в центральном концертном зале состоится концерт «Поворачивая глобус»;

15:00 — в библиотеке им. М. Горького состоится открытие фотовыставки Алексея Сивкова «Особая грань реальности».

Вот такие насыщенные выходные нас ждут. Все подробности об этих и других мероприятиях вы можете найти в нашем календаре, который, к слову, постоянно обновляется.