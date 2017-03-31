Жителям Красноармейского района временно прекращена подача воды. Отключение воды связано с проведением работ по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства. В рамках инвестиционной программы в Красноармейском районе обновляется участок водовода протяженностью 2,3 км, диаметром 110 мм и 160 мм. На время производства работ на данном участке будет ограничено водоснабжение.

31 марта на 12 часов — с 7:00 до 19:00 — будет временно ограничено водоснабжение потребителей по следующим улицам Красноармейского района города Волгограда:

— ул. Городовикова, дома 3 — 20;

— ул. Навлинская, дома 1 — 46;

— ул. Бутурлиновская, дома 2 — 42;

— пер. Шлюзовой, дом 5;

— пер. Озерный, дома 1, 3, 5, 6, 11;

— пер. Веселый, дома 3, 9, 10 а, 12.

МУП «Горводоканал г. Волгограда» приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные объективными технологическими причинами.