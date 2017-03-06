8 марта уже совсем скоро, и этот праздник сложно представить без цветов. Как обычно, в преддверии этого весеннего праздничного дня нам предлагают огромное множество разнообразных цветов. Но самым главным цветком на 8 марта был и остается тюльпан. К этому дню их привозят очень много, и цветочные лавки буквально пестрят великолепием расцветок и сортов.

У продавцы можно приобрести и классический красный с овальными лепестками, и двухцветные махровые цветы. Уже сейчас в городе появилось очень много торговых точек, где торгуют исключительно тюльпанами. Один цветок вам обойдется в 50 рублей, три — в 150 и так далее.

Помимо тюльпанов, покупателям предлагают и другие цветы. Что купить любимым женщинам — решать вам. Сейчас на этом рынке есть огромный выбор как по цене, так и по собственным предпочтениям.

Поздравляем милых дам с наступающим женским днем 8 марта. а мужчинам напоминаем, что радовать женщин цветами нужно не только по праздникам ;-)