По решению суда подрядчик, который проводил ремонт дороги по улице Неждановой в 2013 году, приступил к гарантийным работам по устранению дефектов, появившихся за период эксплуатации. Дефекты на дороге появились уже в 2015 году. Из-за отклонения от проектной документации, а также нарушения технологии производства строительно-монтажных работ здесь появились разрушения асфальтобетонного покрытия. Фирму-подрядчика обязали устранить выявленные дефекты, но по результатам обследования дороги в 2016 году они были зафиксированы вновь.

В связи с тем, что далее проводить гарантийный ремонт подрядчик отказался, МУ «Комдорстрой» обратилось в суд. В соответствии с решением Арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Волгоградское ДСУ» обязано до 30 апреля 2017 года устранить все имеющиеся нарушения. Работы уже начались. Муниципальные службы держат выполнение работ на особом контроле.

Помимо этого, есть ещё один участок дороги в районе транспортной развязки по пр. Университетскому, который ремонтировали также в 2013 году. Здесь на одной из полос движения образовалась просадка асфальта. На данный момент движение транспорта по этой полосе приостановлено, а в адрес подрядной организации направлено предписание с требованием устранить повреждения. В случае отказа вопрос также будет решаться в судебном порядке.

Городская служба заказчика продолжает отслеживать состояние всей улично-дорожной сети Волгограда. Обследования, проводимые дважды в год, показывают: дороги, обновленные за последние два года, и объекты, отремонтированные в более ранний период, отличаются качеством покрытия и отношением подрядчиков к взятым обязательствам. Восстановленные в 2015 и 2016 годах покрытия улиц благополучно перенесли зимние перепады температур. Незначительные изъяны подрядные организации устраняют оперативно за счет собственных средств.