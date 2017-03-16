Внимание автомобилистов! В Кировском районе на одной из улиц временно будет ограничено движение транспорта. Начиная с 18:00 16 марта до 18:00 часов 20 марта, будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Федотова в границах от ул. Быстрова до ул. 64-й Армии.

Ограничения вводятся на период проведения работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций. Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Быстрова, Одоевского, Подольской. Автолюбителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и приносят извинения за временные неудобства.