13 марта жители Красноармейского района будут временно отключены от подачи воды. Это связано с работами по обновлению аварийных участков городского водопровода. В рамках проводимых работ будет заменено 2,3 километра ветхих сетей диаметром 110 и 160 миллиметров.

13 марта с 07:00 часов до 19:00 часов будет временно ограничено водоснабжение потребителей по следующим улицам Красноармейского района:

— ул. Городовикова, дд. 3-20;

— ул. Навлинская, дд. 1-46;

— ул. Бутурлиновская, дд. 2-42;

— пер. Шлюзовой, д. 5;

— пер. Озерный, дд. 1, 3, 5, 6, 11;

— пер. Веселый, д. 3;

— ул. Бутурлиновская, д. 24, управление ВДСК;

— ул. Бутурлиновская, д. 26, магазин;

— ул. Навлинская, дендрарий;

— пер. Веселый, д. 9, МУП «ВМЭС Южный РЭС»;

— контактный зоопарк,

— пер. Веселый, д. 10 а, центр семейного отдыха «Парус»;

— пер. Веселый, д. 12, детский сад № 92.

МУП «Горводоканал г. Волгограда» приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные объективными технологическими причинами.