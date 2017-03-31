В Волгограде первый онлайн-календарь событий появился ещё в 2014 году на портале «Живой Волгоград». Автором идеи о создании календаря стал Алексей Копаев — руководитель проекта. Сама идея заключалась в том, чтобы в календаре мы могли аккумулировать абсолютно все интересные события города и держать их в одном месте.

Календарь стал для каждого горожанина и гостя нашего города некоей палочкой-выручалочкой. С помощью него можно сориентироваться по мероприятиям, найти их место проведения и не опоздать к началу. А еще календарь помогает узнать о социально-значимых и благотворительных событиях нашего города и принять в них участие, даже если раньше вы и не задумывались об этом.

Сегодня наш календарь является одним из популярнейших «обзорников» событий Волгограда, и им пользуется огромное количество горожан. В среднем за месяц календарь и события просматривают свыше 25000 человек. Мы планируем и дальше развивать и улучшать его. Планов очень много.

Кроме того, с помощью календаря мы информируем жителей и гостей города в отдельных группах ОК, ВК и Фейсбук, а наш Твиттер сообщает подписчикам о событии за 3 часа до его начала.

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