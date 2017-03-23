Весенние каникулы – отличная пора: погода уже теплая, уроки делать не надо, родители на работе и с поручениями не докучают… Но то, что хорошо для школьников, ведет к беспокойству пап и мам. Дело даже не в том, чем занять ребенка: как сделать, чтобы он был в безопасности – и на улице, и в интернете, без которого современные дети не обходятся и дня? Оказывается, контролировать подрастающее поколение можно довольно простыми способами, даже находясь в это время далеко от дома.

«Чистим» Сеть

Итак, что же делают наши дети, оставшись одни во время каникул? Многие – «зависают» в интернете, общаясь в соцсетях с друзьями. Однако этим часто дело не ограничивается: пользуясь отсутствием взрослых, дети заходят на «запретные» сайты, что уже чревато проблемами для неокрепшей психики, родительских денег (например, в Сети ребенок может совершить ненужную покупку) или устройства, с которого он выходит в интернет – увы, компьютерные вирусы можно «поймать» и на вполне безобидных сайтах. Как же поступать – совсем запрещать пользоваться интернетом? Для современного общества это не выход – в Сети есть множество полезных ресурсов, и закрывать ребенку доступ к ним не слишком дальновидно. Но можно «отсеивать» «плохой» контент.

Сделать это можно с помощью услуг операторов связи. Например, у МегаФона есть специальный сервис «Детский интернет», который работает по принципу «белого» списка – сайты из списка «черного», то есть содержащие контент из категории «18+», информацию экстремистского характера или азартные игры, просто не откроются. Но часто ведь «плохой» контент маскируется среди полезной информации – что происходит с такими сайтами? С подключенным «Детским интернетом» будет блокироваться только нежелательная информация – например, рекламные баннеры или «вредоносные» ссылки. Полезный контент останется доступным.

Обезопасить ребенка в интернете можно за совсем небольшие деньги: абонентская плата за услугу – 2 рубля в сутки. Подключить ее можно самостоятельно – например, с помощью USSD-запроса *580#, что может сделать даже сам ребенок. А вот отключить ее сможет только взрослый – в салоне или через оператора контакт-центра. Так надежнее.

Где гуляет мой ребенок?

Вопрос, актуальный уже для среднего школьного возраста. И хуже всего, если ребенок по каким-то причинам не отвечает на звонки. Ну и где он – во дворе, у бабушки, в гостях у друга или направляется в какой-нибудь не самый безопасный район города?

Для успокоения сердца опять обращаемся к мобильным услугам – например, к «Радар» от МегаФона. Местоположение нужного абонента (в данном случае – ребенка) определяется с точностью до десятков метров. Результат можно посмотреть на карте города с компьютера или смартфона. А далее – делать выводы. Судя по адресу, он у друга? Тогда успокойтесь – он оставил телефон в другой комнате и просто не слышал вашего звонка. Цена услуги – 3 рубля в сутки.

Кстати, при подключении расширенной опции «Радар+», можно быть всегда в курсе, если ребенок выйдет за пределы района, где он обычно бывает. К примеру, включить в него дом, школу, ближайшие магазины и дома школьных друзей, к которым ребенок часто ходит в гости. Вышел с «охраняемой территории»? Вы тут же получаете SMS с уведомлением об этом и принимаете меры – как говорится, без отрыва от производства.

Не «наличка», а пластик!

Для подростка помогать родителям по хозяйству – например, ходить за продуктами – вполне в порядке вещей. Однако и тут есть, о чем беспокоиться. Деньги ребенок может попросту потерять, а в худшем случае их могут украсть или отнять. Да и как проконтролировать, что именно он купил – вдруг это будут неоправданно дорогие или вовсе ненужные вещи? У МегаФона есть решение и на такой случай – банковская карта. Звучит непривычно, но факт: прошлой осенью волгоградцам и волжанам стали доступны карты «МегаФон MasterCard», объединившие мобильный счет абонентов оператора с банковским. Проще говоря, деньги, которые лежат «на телефоне», теперь можно потратить на массу товаров и услуг – на те же продукты, например. Оформить карту просто – достаточно прийти с паспортом в любой салон оператора для абонентов тарифных планов «МегаФон-Все включено» процедура будет бесплатной. И если вручить такой «пластик» ребенку, то, во-первых, можно не беспокоиться о безопасности денег – в отличие от «налички», карта уличных хулиганов не заинтересует. А во-вторых, родитель будет получать уведомления о том, сколько потратил ребенок в магазине. При таком контроле потратить большую сумму «на чипсы» он вряд ли захочет. То есть опять получается так же, как с «Детским интернетом» и «Радаром»: родители работают, но знают о действиях своего ребенка достаточно, чтобы быть спокойными. А значит, и для них весенние каникулы станут отличной порой!