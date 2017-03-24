Уже в эти выходные состоится Международная акция «Час Земли». Во время этой акции жители Земли, которые не равнодушны к судьбе нашей планеты, на один час выключат все электроприборы. Присоединиться к акции может любой желающий, и для этого вам не нужно предпринимать каких-то особых действий. Желающим необходимо лишь с 20:30 до 21:30 выключить все электроприборы, в том числе и освещение.

В Волгограде акцию решили поддержать железнодорожники. Так, во время проведения «Часа Земли» на сети российских железных дорог будет отключена архитектурно-художественная подсветка зданий вокзалов и административных зданий холдинга.

Как мы уже сообщали ранее в статье «25 марта в 20.30 выключите свет, поддержите акцию Час Земли», в рамках экологической акции в Волгограде решено было провести праздничное мероприятие, во время которого планируется выступление творческих коллективов и развлекательная программа для гостей. Хотя мероприятие и будет проходить днем, но все же это довольно странная поддержка акции.

«Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.