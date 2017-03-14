Уже в начале лета 2017 года волгоградцы смогут отправиться прямыми авиарейсами из Волгограда в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. Билеты по этим направлениям можно приобрести уже сейчас.

Со 2 июня 2017 года пассажиры авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии», предпочитающие отдыхать на курортах Черноморского побережья, смогут отправиться в Сочи и Симферополь.

Полёты в Сочи будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и субботам, в Симферополь — по понедельникам и пятницам. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из Волгограда в Сочи или Симферополь составляет 3 800 рублей.

Рейс Волгоград — Сочи: 02:05 (время вылета) — 03:50 (время прилета).

Рейс Сочи – Волгоград: 08:25 (время вылета) — 10:05 (время прилета).

Рейс Волгоград – Симферополь: 00:30 (время вылета) — 02:30 (время прилета).

Рейс Симферополь — Волгоград: 03:25 (время вылета) — 05:30 (время прилета).

Указано местное время.

Кроме того, прямыми рейсами «Нордавиа» можно отправиться в Санкт-Петербург. Полёты будут выполняться с 27 марта 2017 года по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Минимальная стоимость авиабилета в одну сторону из Волгограда в Санкт-Петербург составляет 3 800 рублей.

Приобрести авиабилеты на регулярные рейсы «Нордавиа» можно на сайте www.nordavia.ru и в агентствах нашего города. Узнать подробное расписание рейсов и забронировать авиабилеты можно также по телефону информационно-справочной службы +7 800 200 00 55 (звонок по России бесплатный).