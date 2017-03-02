В далеком детстве каждый второй мальчишка мечтал стать космонавтом, побывать далеко-далеко за пределами нашей планеты и увидеть своими глазами красоты Земли с громадного расстояния. На этой странице «Живой Волгоград» решил помочь осуществить ваши детские желания — рассказать и показать какого это — смотреть на Землю с орбиты.

Космонавт Сергей Рыжиков, прославившейся в интернете среди людей далеких от этой тематики благодаря своим фотографиям на сайте РОСКОСМОС, сейчас находится на МКС, а с жителями Земли делится впечатлениями и захватывающими фотографиями, некоторые из которых мы сейчас вам покажем.

Иркутск Магнитогорск Оренбург Саратов и Энгельс

Стартовал Сергей Рыжиков 19 октября 2016 года в качестве командира экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе МКС-49/50 основных космических экспедиций.

Хабаровск Чита

«Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии» — сообщает Сергей Р. в своем блоге.

Южно-Сахалинск Благовещенск

Хотим напомнить, что это не первый космонавт, чьи снимки потрясли просторы интернета. Немного раньше «Живой Волгоград» рассказывал вам о жизни на МКС еще одного фотографа Сергея Волкова.

«Живой Волгоград», в свою очередь, как и, наверняка, все наши читатели, надеется на появление новых захватывающих фотографий городов из космоса, о которых мы, конечно, вам расскажем!

Харьков Финикс Одесса Ла-Пас Иерусалим Алма-Ата