В далеком детстве каждый второй мальчишка мечтал стать космонавтом, побывать далеко-далеко за пределами нашей планеты и увидеть своими глазами красоты Земли с громадного расстояния. На этой странице «Живой Волгоград» решил помочь осуществить ваши детские желания — рассказать и показать какого это — смотреть на Землю с орбиты.

Волгоград и Волжский

Космонавт Сергей Рыжиков, прославившейся в интернете среди людей далеких от этой тематики благодаря своим фотографиям на сайте РОСКОСМОС, сейчас находится на МКС, а с жителями Земли делится впечатлениями и захватывающими фотографиями, некоторые из которых мы сейчас вам покажем.

Иркутск
Магнитогорск
Оренбург
Саратов и Энгельс

Стартовал Сергей Рыжиков 19 октября 2016 года в качестве командира экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе МКС-49/50 основных космических экспедиций.

Хабаровск
Чита

«Полёт продолжается, и моя коллекция фотографий, сделанная с борта станции, растет в геометрической прогрессии» — сообщает Сергей Р. в своем блоге.

Южно-Сахалинск
Благовещенск

Хотим напомнить, что это не первый космонавт, чьи снимки потрясли просторы интернета. Немного раньше «Живой Волгоград» рассказывал вам о жизни на МКС еще одного фотографа Сергея Волкова.

«Живой Волгоград», в свою очередь, как и, наверняка, все наши читатели, надеется на появление новых захватывающих фотографий городов из космоса, о которых мы, конечно, вам расскажем!

Харьков
Финикс
Одесса
Ла-Пас
Иерусалим
Алма-Ата

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