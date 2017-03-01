Волгоградцы продолжают жаловаться на работу управляющих компаний. Только с начала года в адрес жилищной инспекции поступило свыше 900 жалоб, по итогам которых было проведено 336 проверок. Больше всего жители недовольны техническим состоянием и эксплуатацией жилищного фонда, санитарным состоянием придомовых территорий и подъездов, а также качеством проведения ремонтных работ на общедомовом имуществе. На втором месте среди жалоб — начисления платы за жилищные и коммунальные услуги, ну и на третьем — жалобы на оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества.

За 2016 год права на управления многоквартирными домами лишились 5 управляющих компаний. Права на управление 18 многоквартирными домами получили другие управляющим организациям по итогам решения общего собрания собственников или по результатам открытого конкурса, проведенного районной администрацией. В текущем году уже несколько управляющих организаций не исполнили предписания в указанные сроки — на рассмотрении муниципальной инспекции остается 15 материалов проверок. Если в ходе повторных проверок в домах все останется по-прежнему, управляющие организации могут лишиться права их обслуживать.

Напоминаем, личный прием в Управлении «Жилищная инспекция Волгограда» проводится ежемесячно по предварительной записи. Ознакомиться с графиком личного приема можно на официальном сайте инспекции по ссылке: http://www.volgadmin.ru/d/branches/zhilinsp/about



