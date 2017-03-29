По данным исследования компании Nielsen 55% российских потребителей говорят, что уже не могут представить свою жизнь без мобильных устройств, а 71% считает, что смартфоны сделали их жизнь лучше. Наши соотечественники ежедневно используют смартфон не только для общения в мессенджерах и соцсетях, просмотра видео и работы с электронной почтой, но и для совершения онлайн-покупок, оплаты счетов и денежных переводов. Упрощение бытовых процессов стало доступно не только благодаря современным функциональным устройствам, но и постоянно совершенствующимся мобильным приложениям. Кто же они – проводники к комфортной и безопасной работе устройства?

В «одном окне»

Проникновение смартфонов уже сейчас достигает внушительных цифр. Так, среди абонентов МегаФона в Волгоградской области «умными» телефонами обладают больше 40%. И многие, естественно, используют их не только для звонков и SMS. «Владельцев смартфонов, которые практически ежедневно добавляют к «обычной» связи услуги мобильного банкинга, смотрят с экрана ТВ или записываются через интернет на прием к врачу, мы называем цифровыми, – рассказывает Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения МегаФона. – К категории цифровых относятся свыше 30% абонентов МегаФона, и их доля постоянно растет. Поэтому мы активно разрабатываем для них продукты, делающие смартфон универсальным гаджетом: уже сейчас это и компьютер, и телевизор, и кошелек. Все это можно получить, как говорится, «в одном окне», то есть у одного оператора».

Кабинет, который всегда с тобой

Подключать мобильные приложения и управлять ими удобнее с того же смартфона, где они установлены. Абоненты «МегаФона» могут использовать для этого «Личный кабинет». Тут можно менять тарифы, следить за расходованием средств на счете, «подгонять» услуги под свои персональные требования. Установить «Личный кабинет» можно в два шага: скачайте его из App Store или Play Market и получите пароль при помощи комбинации *105*00#. Все – дальше управление профилем в ваших руках. Что же можно подключить в «Личном кабинете»? Давайте изучим предложения оператора!

Смартфон – телевизор

Одна из первых дополнительных возможностей, которую начали использовать владельцы смартфонов, – мобильное видео. Технические характеристики современных устройств позволяют смотреть его в HD-качестве, а о лицензионном контенте позаботятся операторы связи. Так, приложение «МегаФон.ТВ» — это десятки телеканалов, пакеты на свой вкус найдут любители новостей, спорта, сериалов, познавательных или детских программ. Кстати, абоненты, обслуживаемые на тарифах «Все включено», могут смотреть базовый пакет ТВ-каналов и несколько фильмов (их число зависит от конкретного тарифа) бесплатно. Привязки к квартире и даже времени эфира теперь нет – с «МегаФон.ТВ» любимые передачи и кино можно смотреть всюду, где есть мобильная связь, и когда вам удобно.

Цифровой «кошелек»

Смартфон можно использовать и как «платежное средство». Осенью МегаФон предложил своим клиентам революционный для мобильного рынка продукт – банковскую карту «МегаФон MasterCard». Она объединила абонентский счет с банковским – то есть теперь средствами «с телефона» можно оплачивать практически любые товары и услуги везде, где действует система MasterCard.

Специальное мобильное приложение «МегаФон.Банк» поможет использовать карту дистанционно – например, для оплаты покупок в интернете или перевода денег другу. В этом же приложении легко следить за всеми движениями денежных средств. Но для начала, конечно, нужно получить саму карту. Это тоже нетрудно – просто зайдите с паспортом в любой салон МегаФона.

Касперский нам поможет!

Мобильный интернет – услуга полезная, но на некоторых ресурсах в Сети смартфон может «подхватить» вирус. Что же делать, чтобы обезопасить и само устройство, и хранящиеся на нем данные? Подключить антивирус – тоже мобильный. Собственно, с этого лучше и начать работу со всеми нужными приложениями.

Абоненты МегаФона могут воспользоваться продуктом «Лаборатории Касперского». Услуга «Мобильный антивирус» имеет две версии – базовую, бесплатную или с расширенным функционалом, плата за которую тоже невелика – всего 99 рублей в год. Зато вы не только убережете смартфон от вредоносного контента, но и сможете эффективно защищать персональные данные в случае кражи или потери телефона, оберегать личную переписку, историю вызовов, контакты… А смартфон при этом будет работать, как и полагается, на все 100%.