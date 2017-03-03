8 марта Международный женский день, а ещё праздник весны и красоты. В этот день прекрасная половина человечества получает подарки в виде цветов, духов, конфет и ещё всяких разностей. Кто на что горазд, как говорится. Ну а что же решили подарить женщинам сотрудники Приволжской железной дороги?

По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, в честь Международного женского дня на железнодорожном вокзале «Волгоград 1» состоится праздничный концерт.

Перед гостями выступят студенты Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова. Во время концерта прозвучат классические и эстрадные музыкальные композиции российских, французских и итальянских авторов.

Концерт состоится 6 марта в 13:00, вход свободный, приглашаются все желающие.

Что-то похожее:

  1. Сайт ВКонтакте недоступен
  2. Как Волгоград пережил БИ-2
  3. 8 марта выберут «Мисс Волгоград» и «Маленькую Мисс Волгоград»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

👇👇👇

Начать обсуждение →