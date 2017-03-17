В апреле 2017 года в Волгограде на шесть вспомогательных муниципальных маршрутов планируется выпустить новые комфортабельные автобусы. В конце марта в городе на обслуживание данных маршрутов будет объявлен открытый аукцион. Соответствующий пункт внесен в план-график закупок администрации Волгограда.

Планируется, что на маршрутные линии вместо микроавтобусов выйдут более 70 автобусов средней вместимости. С приходом комфортабельных автобусов на этих маршрутах начнут действовать социальные льготы и приниматься к оплате транспортная карта, дающая 10%-ю скидку на проезд. Участвовать в электронных торгах на общих основаниях может любой из действующих перевозчиков.

Как пояснил председатель профильного комитета мэрии Виталий Земцов: «Перевод 6 действующих вспомогательных маршрутов в новый статус позволит повысить качество транспортного обслуживания волгоградцев – на линии выйдет комфортабельный транспорт, оборудованный системами ГЛОНАСС и кондиционирования. На открытом аукционе будут представлены шесть лотов – по количеству маршрутов. Обеспечить работу вспомогательных маршрутов должны новые автобусы средней вместимости в количестве 72 единиц».

Шесть вспомогательных маршрутов, на которые уже в апреле ожидается выход автобусов средней вместимости:

— маршрут № 43 «Ул. 39-й Гвардейской — ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод»,

— маршрут № 61 «Пл. им. Дзержинского — п. Верхнезареченский»,

— маршрут № 68 «П. Водстрой — п. ГЭС»,

— маршрут № 79 «П. Татьянка-2 — Дома речников»,

— маршрут № 98 «Речпорт — ТЦ «Метро»,

— маршрут № 31к «П. Верхняя Ельшанка — п. Горная Поляна».