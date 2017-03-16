В Центральном районе Волгограда начался ремонт дороги по улице Кубанской. Данный объект входит в число первых, на которых в 2017 году начинается комплексный ремонт дорожного полотна. Уже сейчас на участок вышли рабочие и приступили к замене старого бордюрного камня. После этого здесь планируется начать работы по реконструкции проезжей части.

Во время ремонта, согласно муниципальному контракту, будет отфрезеровано старое покрытие, выполнено устройство выравнивающего слоя и укладка верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая протяженность улицы Кубанской в границах от ул. Коммунистической до ул. Рокоссовского составляет 950 метров. На всех этапах работу подрядной организации будет контролировать муниципальная служба заказчика «Комдорстрой».

Как пояснил представитель МУ «Комдорстрой» Сергей Полежаев: «Ремонт дорожных объектов по-прежнему будет комплексным. С 2015 года мы ушли от принципа покрывать максимальную площадь ямочным ремонтом, все равно его результат недолговечен. Теперь на дорогах проводится комплексный ремонт – такого подхода не было, пожалуй, последние лет двадцать».