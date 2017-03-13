На улице тепло и сухо, а значит — время уборки городских улиц пришло. На данный момент рабочие ведут активную уборку городских магистралей. Уже сейчас на улицах можно увидеть поливомоечные и подметально-вакуумные машины, которые присоединились к уже работающей спецтехнике – погрузчикам и самосвалам.

Во время весенний уборки дорог работникам предстоит вывезти с проезжей части песок и грунт. Работы проводят как вручную, так и с применением современной пылеуборочной техники. КДМ, которые зимой были приспособлены для уборки снега, будут переоборудованы в поливомоечные машины для уборки улично-дорожной сети от оставшихся с зимы песчано-грунтовых наносов.

Ежедневно с улиц города вывозится в среднем до 300 тонн песка и пыли, удаленных с лотковой части магистралей. В весенний период предстоит вычистить дороги, убрать песок и грунт, а затем весь летний сезон необходимо будет поддерживать чистоту.

Работы проводятся на пр. Героев Сталинграда, Сарептском мосту, ул. Лазоревой, Мачтозаводской, пр. Университетском, ул. Электролесовской, Череповецкой, Базисной, им. Кирова, 64-й Армии, Землячки, Рокоссовского и др. двумя муниципальными предприятиями «ДСЭР Советского района» и «Северное», отвечающими за содержание дорог.