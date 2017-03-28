В Волгограде наводят чистоту после зимы. Для этого в городе проводится месячник по благоустройству, в рамках которого будут проходить субботники. Принять участие в субботнике может каждый желающий. В минувшие выходные на уборку городских парков и скверов вышло около пяти тысяч человек.

Так, в Краснооктябрьском районе коммунальные службы, сотрудники предприятий и организаций города, активные волгоградцы провели уборку парков им. Ю.А. Гагарина и 70-летия Победы, а также зеленых зон вдоль основных дорожных магистралей по ул. Штеменко и проспекту им. Ленина. Ранее сотрудники районного МБУ «ЖКХ» привели в порядок зеленые насаждения в зеленой зоне перед зданием Царицынской оперы, обрезав сухостойные ветви.

Работы по наведению порядка в зеленых зонах прошли также в сквере Саши Филиппова и в зеленой зоне возле памятника Чекистам в Ворошиловском районе, в парке «Русь» в Дзержинском и в ряде других районов. Участники собирали опавшую листву и сухостой, окапывали деревья, очищали от пыли и песка пешеходные дорожки и турникетные ограждения.

Весеннее благоустройство города только набирает обороты. В рамках месячника на территории города будет высажено порядка 1,5 тысяч деревьев и 2 тысяч кустарников, отремонтировано и покрашено более 14 км турникетов, убрано свыше 300 километров лотковой части дорог. Особое внимание этой весной планируется уделить ликвидации несанкционированных свалок — до конца апреля предстоит убрать свыше 80 таких мест, с которых будет вывезено более 900 тонн мусора.