До окончания строительства стадиона «Волгоград Арена» осталось не так уж и много времени. На строительной площадке продолжается монтаж металлоконструкций кровли. Сейчас рабочие уже приступили к монтажу предварительно укрупненных ферм, которые соединят компрессионное кольцо с фасадом и сформируют несущую конструкцию покрытия «Волгоград Арены» над зоной фойе.

Справка: Ферма — стержневая система в строительной механике, остающаяся геометрически неизменяемой после замены её жёстких узлов шарнирными.

Всего их будет 88, к этому моменту было установлено 4. Общий вес металлоконструкций над зоной фойе составит 1742 тонны. Цельная конструкция будет способна принять нагрузку от вантовой системы кровли. Также на стадионе продолжаются подготовительные работы для монтажа вантовой системы кровли. Одновременно выполняется демонтаж временных конструкций фасада и их подготовка к последующей утилизации.

Помимо этого, тут уже подходят к завершению работы по устройству бетонной конструкции центральной лестницы шириной 123 метра и примыкающих к ней двух пандусов для лиц с ограниченными физическими возможностями, по которым болельщики будут попадать от центральной входной группы к стадиону. С опережением графика ведутся работы по возведению обходной пешеходной эстакады, степень её готовности — 56%.

Продолжается монтаж инженерных систем, возведение внутренних перегородок помещений первого этажа на всех секторах. На втором этаже в секторах В, С и D ведется сборка каркасов павильонов (лифтовые холлы, туалеты, буфетные зоны).

Ведутся работы второй очереди по укреплению откоса берега Волги: строители завершают формирование верхнего участка откоса, необходимого для возведения двух входных групп со стороны Волги. На этом участке уже отсыпано более 64 тыс. м3 песка. Строители приступили к выемке техногенного грунта нижней части откоса, примыкающей к рокадной дороге. В круглосуточном режиме выполняются работы по вертикальной планировке территории строительства.

Сейчас стадион уже обретает форму и за всей этой паутиной стальных канатов и балок можно разглядеть то, что получится в итоге.