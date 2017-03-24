Для пассажиров скорого поезда «Волгоград-Астрахань» есть новость. В период проведения майских праздников руководство Приволжского филиала АО «ФПК» пустит дополнительные рейсы для поезда № 41/42 сообщением Волгоград-Астрахань.

Так, дополнительные рейсы будет курсировать 2, 4 и 9 мая 2017 года. А это значит, что в период майских праздников скорый поезд будет курсировать ежедневно.

Из Волгограда поезд отправляется в 16:16 (мск) и прибывает в Астрахань в те же сутки в 21:30 (мск). Время в пути составляет 5 часов 14 минут. Из Астрахани поезд отправляется в 16:30 (мск) и прибывает в Волгоград в этот же день в 21:53. Время в пути – 5 часов 23 минуты.

В пути следования скорого поезда № 41/42 Волгоград-Астрахань предусмотрены остановки на станциях Волжский, Разъезд 85 км, Владимировка, Верхний Баскунчак и Харабалинская.