Волгоградские предприятия проходят модернизацию. Так, на «Красном Октябре» после модернизации была запущена электросталеплавильная печь №5.

Работы по модернизации производства здесь проводились с сентября 2016 года по март 2017. Для усовершенствования производственных мощностей был проведен целый комплекс работ, направленных на увеличение производительности и улучшение производственных характеристик основной сталеплавильной печи комбината ДСП-200№5. И уже 20 марта состоялся торжественный запуск модернизированной дуговой электросталеплавильной печи ДСП-200№5.

Во время работ по модернизации было демонтировано старое трансформаторное оборудование и смонтирован мощный современный трансформатор производства фирмы «ABB Transformer AB»(Швеция), осуществлен масштабный комплекс работ по замене релейно-контактной системы управления печью на современную цифровую систему на базе оборудования и программного обеспечения фирмы SIEMENS.

Специалистами предприятия разработано программное обеспечение, которое отлажено непосредственно на агрегате и запущено в эксплуатацию. Комплекс произведенных работ способствует улучшению производительности печи за счет сокращения времени плавления на 20-30% и увеличению количества плавок до 9-10 в сутки. Всего на проект по техническому перевооружению электросталеплавильной печи №5 затрачено порядка 500 миллионов рублей.